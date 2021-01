Morgen prallen die beiden Mannschaften aufeinander. „Ein brisantes Derby, ein Spiel mit eigenen Gesetzen“, betont Allali, „die Westfalia-Spieler und ich – wir haben eine gemeinsame Vergangenheit.“ Dass seine alten Mitstreiter in der neuen Liga abgestürzt sind und die rote Laterne in Händen halten, wundert ihn auch. „Ich weiß, wie stark die Jungs sind. Mit Niklas Segbers haben sie einen Top-Torjäger und mit Engin Yavuzaslan einen super Trainer. Dass die Osterwicker ganz unten stehen, hat auch viel mit Pech zu tun“, stellt er fest, „der Tabellenplatz entspricht jedenfalls nicht dem eigentlichen Leistungsniveau.“

Nach dem überaus deutlichen 5:2-Erfolg in der Hinrunde weiß er, dass die Gäste Revanche wollen für diese Abreibung. „Das Ergebnis haben sie garantiert im Hinterkopf“, bemerkt Zoui Allali, der möglicherweise auf seinen Co-Trainer Mario Beeke und Alex Lanfer verzichten muss, „Osterwick hat am Sonntag nichts zu verlieren, das sind immer die gefährlichsten Gegner.“

Engin Yavuzaslan sieht es etwas anders. „Das stimmt so nicht“, meint der Westfalia-Coach, „wir haben drei Punkte zu verlieren, denn unsere Mission hat einen Namen: Aufholjagd!“ Im Hinspiel habe sein Team „Schmerzensgeld gezahlt“, wie er er selber sagt, „da haben wir uns sehr naiv angestellt und sind dann eiskalt ausgekontert worden.“ Das werde ihnen nicht noch mal passieren.

In den beiden Begegnungen in Borken und gegen Hüls hat er die Gescheraner beobachtet. „Du siehst sofort Zouis taktische Handschrift, eine kompakte Mannschaft mit einer Ordnung auf dem Platz“, beschreibt Engin Yavuzaslan seine Eindrücke, „nach zwei Niederlage in Folge gehen die Gescheraner jetzt auf dem Zahnfleisch, wir aber auch.“

Gleichwohl pocht er auf Wiedergutmachung nach der Pleite zum Saisonauftakt. „Wir werden auf Sieg spielen, lassen uns diesmal allerdings nicht so leicht auskontern“, verspricht Yavuzaslan, „ein Punkt ist in der aktuellen Situation für uns zu wenig, Zoui könnte damit leben, doch wir nicht. Möge der Bessere gewinnen!“

Ein paar Fragzeiechen stehen noch hinter Torhüter „Hubi“ Wolbeck, Timo Mevenkamp, Daniel Richter, Davide Reckers und Niklas Segbers. Engin Yavuzaslan selber hat einen angebrochenen Zeh, „Ich werde Tabletten schlucken“, meint er, „dann geht das schon.“ 7 Anstoß: Sonntag, 14.15 Uhr, Gescher, Druckerei Kersten Sportpark, Kunstrasen, Ahauser Damm.