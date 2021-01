Experte in schwieriger Mission

Am 28. Mai 2018 jährt sich sein größter Erfolg zum 30. Mal: Der DFB-Pokalsieg mit Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion gegen den VfL Bochum (1:0), bei dem er 90 Minuten auf dem Rasen stand. Einen Tag vorher, am 27. Mai, wird der letzte Spieltag der Saison 2017/18 ausgetragen – was es da zu feiern gibt, steht restlos in den Sternen. Denn selten zuvor war eine Prognose beim SV Gescher so schwierig wie diesmal. „Die Liga ist insgesamt stärker geworden, aber wir haben den absoluten Aderlass“, schüttelt der Trainer den Kopf. Nach Platz fünf in der abgelaufen Saison müsse eigentlich das Ziel sein, sich zu steigern. „Aber das ist nicht realistisch.“

Die Abteilung Attacke ist personell mächtig schwach auf der Brust. Oder, wie Frank Schulz es deutlich macht: „Wir haben so viele Ausfälle, das ist verheerend.“ Da ist Niklas Segbers, sein Co-Trainer, der wegen anhaltender Probleme mit dem Knie nur noch im Notfall eingreifen will. Schon in der vergangenen Saison hatte Segbers nur zwölf Spiele bestritten, es dabei aber auf neun Treffer gebracht. „Er war fest eingeplant“, bedauert der Trainer. „Aber Niklas muss auch auf seinen Beruf achten.“ Robert Prozmann hat sich in Merfeld einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt noch mindestens bis zur Winterpause aus. Patrick Sträter kann aus beruflich Gründen kaum trainieren. Jonah Ploß ist kurzfristig dem Ruf seines Jugendtrainers Mario Beeke gefolgt und zum Ligakonkurrenten Adler Weseke gewechselt. Und dann ist da nicht zuletzt Hubi Roling, die große Stütze, der die Herausforderung beim Landesligisten DJK Coesfeld-VBRS sucht.

Fünf bewährte Kräfte – weg, zumindest vorerst. Dazu ein Nils Epping, der erst Ende August wieder zur Verfügung steht und ein Robin Nolte, der durch den Polizeidienst oft passen muss. Es gibt schönere Momente im Leben eines Trainers, aber Frank Schulz nimmt es an. „Jetzt müssen wir es eben mit diesem kleinen Kader richten.“ Von seinem Häuflein der Aufrechten muss er viel fordern, gleichzeitig sie aber auch in Watte packen. Denn verletzen darf sich von den Führungsspielern niemand. „Das Problem ist, dass wir die Belastung nicht verteilen können“, sagt der 56-Jährige. Viel zu probieren gibt es auch nicht – und Schulz will gar nicht erst darüber nachdenken, was passiert, wenn sich noch Spieler ins Lazarett verabschieden. „Wir werden es meistern!“

Was der Ex-Profi mit seinen 213 Bundesligaspielen für VfL Bochum, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach, der schon seit fast 19 Jahren mit seiner Familie in Dülmen wohnt, am meisten bedauert: Es wird schwierig sein, auf das aufzubauen, was sie sich in der vergangenen Saison erarbeitet haben. Platz fünf, als einzige Mannschaft der Bezirksliga auf eigenem Platz ungeschlagen, und hätten sie sich ein paar weniger als die elf Unentschieden erlaubt, wären sie ganz oben dabei gewesen. „Spielerisch hatten wir das Zeug dazu“, ist sich Schulz sicher. Und jetzt? Es gibt einfach zu viele Fragezeichen. Dass es wieder auf Rang fünf geht, nein, das kann und will er nicht versprechen. Wohl aber will er aus dem Häuflein der Aufrechten noch mehr herauskitzeln. „Die Jungs werden mitziehen“, ist er fest überzeugt. „Ich habe in all den Jahren noch keine besseren Charaktere erlebt als in dieser Mannschaft.“

Der Chef wird es vorleben. Er war immer ein Kämpfer, daran hat sich in all den Jahrzehnten nichts geändert. „Frank Schulz ist keiner, der einfach die Brocken hinwirft“, sagt er über sich selbst. „Wie früher als Spieler werde ich alles geben.“ Arbeit und Glaube können Berge versetzen, das weiß der DFB-Pokalsieger ganz genau. 7 nächste Folge am Dienstag (1.8.): über die Mannschaft, bei der ein neuer Trainer dank eines Frühstarts schon reichlich Erfahrung mitbringt.