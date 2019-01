„A-Jugend 1988“ stürmt das oberste Siegertreppchen

Gescher (am). „Es ist wieder schön unkompliziert und fast verletzungsfrei gelaufen“ – Chef-Organisator Frank ter Duis war mit dem Ablauf des achten „All-Star-Turnier“ des TV Gescher bestens zufrieden, bei dem 57 Handballerinnen und Handballer in fünf Mannschaften boten den zahlreichen Zuschauern beste Unterhaltung boten. Am Ende setzte sich das Team „A-Jugend 1988“ durch.

Von Allgemeine Zeitung