Mit weißer Weste zum Titel

In den ersten Minuten sah es nach einem weiteren Sieg für Gescher aus. Dann aber wurde Nordwalde immer stärker. Gescher ließ reihenweise beste Chancen aus. Es entwickelte sich ein absolutes Kampfspiel. So ging es mit einem 6:7-Rückstand in die Pause. Die Ansprache des Trainerteams zeigte zu Beginn der zweiten Halbzeit noch Früchte. Gescher erkämpfte mit zwei Toren in Folge die Führung zurück. Dann aber stellte Nordwalde auf eine in der Jugend eigentlich nicht erlaubte Manndeckung gegen den Gescheraner Shooter Jan Klein um. So wechselte die Führung im Laufe der zweiten Hälfte mehrmals. Fünf Minuten vor Ende sah es dann nach der ersten Niederlage aus. Gescher lag mit 12:14 hinten. In einem Team-Timeout wurde die Truppe noch einmal eingeschworen. Hinten hielt nun die Abwehr den Gegner vom Tor fern, Jan Klein und Luis Wies warfen die letzten beiden Tore zum leistungsgerechten Ausgleich. Großen Anteil am Punktgewinn hatten Jeremy Gemsa im Tor und Valon Qakolli, der sich durch eine überragende Abwehrleistung gegen den bärenstarken Halblinken der Nordwalder hervorhob.

Bis zu den Osterferien wird die Mannschaft noch gemeinsam trainieren, dann geht es für die älteren Spieler in die C- Jugend. Der jüngere Jahrgang bekommt Verstärkung aus der E- Jugend und muss dann die Verantwortung übernehmen.