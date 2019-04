SV Gescher will zurück in die Erfolgsspur

Gescher (uh). Die Niederlage in Haltern hat der SV Gescher weggesteckt. „Dort kann man verlieren, denn der Gegner zählt zu den besten Mannschaften in der Bezirksliga“, erklärt der Sportliche Leiter Klaus-Dieter Bürger, „aber in Epe wollen wir den Bock wieder umstoßen und zumindest einen Punkt holen.“