„Ich gehe aber davon aus, das es so kommen wird“, zuckt Andreas Kersten mit den Schultern. Denn wenn der SuS heute Abend sein vorgezogenes Spiel gegen die SG Coesfeld 06 II gewinnt, ist die SV-Reserve durch.Ein wenig wäre es so, als würden die königsblauen Schalker ausgerechnet den Konkurrenten aus Dortmund zum Meistertitel verhelfen. Rein sportlich gesehen ein „no go“, lacht Kersten: „Wir kennen uns untereinander, wir verstehen uns außerhalb des Platzes gut“, beschreibt der SuS-Spielertrainer das Verhältnis zwischen Hochmoor und Gescher. „Aber auf dem Platz bleibt es eine Rivalität.“ Dennoch: Mit einem Sieg will sein Team den fünften Platz verteidigen, und da müssen sie den unerwünschten Nebeneffekt in Kauf nehmen.Vor allem will der SuS auch die unglückliche Niederlage in der Hinserie in Coesfeld vergessen machen. „Da waren wir vor allem in der ersten Halbzeit klar besser“, berichtet Kersten, der gemeinsam mit Sebastian Scheinig für den B-Ligisten verantwortlich ist.

Ganz ohne Sorgen ist das Trainer-Duo allerdings nicht, denn Kai Moschner und Tobias Schultewolter fallen ebenso aus wie Andreas Kersten selbst. „Wir bekommen aber 15 gute Leute zusammen“, zeigt er sich optimistisch. Als Zaungast werden sicherlich etliche Kicker des SV Gescher II dabei sein. Sollte der SuS heute keine Schützenhilfe leisten, kann das Team von Marco Streuff den Titel am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Union Lüdinghausen II einfahren.

Anstoß: heute, 18.30 Uhr, Sportplatz in Hochmoor (Naturrasen).