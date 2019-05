Ticket aus eigener Kraft gelöst

Dabei hatten die Gescheraner Glück, dass sie zur Pause nur 1:2 in Rückstand lagen. „Es hätte auch schon 0:5 stehen können“, gab Schulz zu. „Wir haben alles vermissen lassen und sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen.“ Pünktlich zum Pausenpfiff traf Thomas Lanfer per Handelfmeter zum 1:2 und brachte sein Team in die Partie zurück.

Und der drückten sie nach dem Seitenwechsel den Stempel auf. Fortan spielten nur noch die Gäste, während Lippramsdorf kaum noch Entlastung bekam. Schulz zog den Joker, brachte Raphael Busert für Leon Bürger, und der benötigte nur vier Minuten zum Ausgleich (69.) und weitere drei Minuten zur 3:2-Führung (72.). Den Sieg brachte der SV allerdings nicht ins Ziel, denn in Minute 90.+3 nutzte Robin Joemann einen Foulelfmeter zum 3:3. „Den hätte man nicht geben müssen“, urteilte Schulz. „Unseren Handelfmeter aber auch nicht.“

Letztlich egal. Mit 33 Punkten haben die Gescheraner das neue Bezirksliga-Ticket in der Tasche. Und das ist für den Trainer angesichts der dünnen Personaldecke sehr hoch einzustufen. „Zum Glück hatten wir ein tolles Zusammenspiel mit der A-Jugend“, lächelte Frank Schulz, der stolz darauf ist, dass es das Team wieder allen gezeigt habe – „und es ist auch diesmal dabei geblieben, dass ich noch nie abgestiegen bin.“ 7 SV Lippramsdorf – SV Gescher 3:3; Tore: 1:0 Julian Röer (11.), 2:0 Constantin Dewert (22.), 2:1 Thomas Lanfer (45., HE), 2:2 und 2:3 Raphael Busert (69., 72.), 3:3 Robin Joemann (90.+3, FE).