Vor dem letzten Spieltag führt der SV Gescher die Tabelle mit zwei Punkten vor Verfolger FC Epe an. Gerne hätte die junge Mannschaft wie im Vorjahr das Pokalfinale erreicht. Im Halbfinale musste sich das Team aber durch zwei späte Gegentore mit 0:2 dem aktuellen Bezirksligameister und Pokalsieger SpVgg Vreden geschlagen geben.

Wie stark der kader der Gescheraner aufgestellt ist, ist unter anderem an den 45 Nominierungen für die erste Seniorenmannschaft in der Bezirksliga abzulesen. So hat das Team von Frank Schulz mit Unterstützung der A 1 den Klassenerhalt geschafft. Auch die zweite Mannschaft hat davon profitiert und mit ihrem Kader die Rückkehr in die Kreisliga A perfekt gemacht.

Jetzt aber will die A-Jugend ihre eigene Saison krönen. Beide Titelanwärter haben am Samstag knifflige Aufgaben zu lösen: Während der SV Gescher (1.) zur TSG Dülmen (7.) reist, muss der FC Epe (2.) bei SW Holtwick (4.) antreten. Die A I hofft auf eine große Unterstützung aus Gescher. Die Jugend- und Seniorenabteilung, Vorstand, Familien, Freunde, alle Interessierten sind eingeladen, für eine tolle Stimmung zu sorgen.