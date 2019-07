SV Gescher bucht das Finale

Gegen den A-Ligisten aus Velen hatten sie alles im Griff. „Wir haben nichts zugelassen, sind aber in der ersten Halbzeit selbst noch nicht so gut aufgetreten“, bilanzierte der Trainer. „Da sind wir zu häufig nicht rechtzeitig nachgerückt.“ Dennoch fiel in der 35. Minute das 1:0 für den SV, als Marius Upgang-Rotert quer legen wollte, dabei aber einen Doppelpass mit einem Velener Abwehrmann spielte und den Abpraller kurzerhand im Netz versenkte.

Nach der Pause musste Torwart Alexander Trogemann gegen Marcel Funke retten (54.), dann übernahm der SV wieder die Initiative – nicht zuletzt wegen der Youngster, denen Frank Schulz erneut das Vertrauen schenkte. So gab Eric Büger auf der rechten Seite Gas und bereitete auch das 2:0 vor, denn seinen blitzsauberen Eckball köpfte André Wellermann unhaltbar ins Netz (63.). „Nach der Pause waren wir viel griffiger“, freute sich der Trainer. „Wir hätten allerdings unsere Konter noch besser ausspielen müssen, denn die Räume waren da.“ Raphael Busert verpasste in der 72. Minute nach Querpass von Eric Büger das dritte Tor, das in der 89. Minute erneut André Wellermann nachlegte: Nach einem Freistoß und Kopfballvorlage von Raphael Busert beförderte er den Ball ebenfalls per Kopf über die Linie.

Das passt! „Zurzeit haben wir viele Alternativen“, sagte Frank Schulz mit Blick auf seinen großen Kader, der sich auch am kommenden Donnerstag im Finale gegen Gastgeber DJK-VBRS oder Westfalia Osterwick beweisen darf: „Schön, dass wir das Endspiel erreicht haben. Da werden wieder viele Spieler ihre Chancen bekommen.“ 7 SV Gescher – TuS Velen 3:0; Tore: 1:0 Marius Upgang-Rotert (35.), 2:0 und 3:0 André Wellermann (63., 89.).