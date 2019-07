Plötzlich die Qual der Wahl

Allein die Neuzugänge könnten eine eigene Mannschaft bilden, wenn sie noch einen Schnapper rekrutieren würden. 14 Neulinge tummeln sich in der Vorbereitung unter den 31 Kickern auf dem Trainingsplatz. 13 davon haben bereits für den SV gespielt: Hubertus Roling, Alexander Lanfer, Marius Winking und André Wellermann kehren zu ihrem Ex-Club zurück, dazu bekommen gleich neun junge Wilde die Chance, sich zu beweisen. Eben die Typen, die im Juni mit der A-Jugend in die Bezirksliga aufgestiegen sind – und die schon in der vergangenen Saison ihre Feuertaufe in der ersten Mannschaft hinter sich gebracht haben. „Ohne diese Jungs hätten wir den Klassenerhalt wohl nicht geschafft“, zeigt sich Schulz dankbar für die Unterstützung. „Deshalb ist es nur fair, allen eine Chance zu geben.“ Auch den erfahrenen Spielern, die alles reingeworfen und den lange drohenden Abstieg verhindert haben.

Einen einzigen „echten“ Neuzugang gibt es auch: Marcel Probst, ein 23-jähriger Österreicher, der zuletzt in seiner Heimat für den USK Anif in der dritten Liga Region Salzburg gekickt hat. Jetzt arbeitet und spielt er in Gescher – sehr zur Freude des Trainers, der den gelernten Innenverteidiger in seinem Team eher im Mittelfeld sieht: „Da kann er Impulse bringen.“

Ganz wichtig ist Schulz die Erfahrung unter den vielen jungen Wilden. Die bringen die anderen Rückkehrer mit: Ein Alex Lanfer zum Beispiel, der zuletzt das Trikot des Landesligisten SG Borken getragen hat. Ein Hubertus Roling, der nach den Ausflügen zu DJK Coesfeld und Turo Darfeld wieder in seinem Heimatclub anpackt. Ein Marius Winking, der mit der DJK-VBRS Doublesieger geworden ist, allerdings an den Folgen eines Kreuzbandrisses laboriert. Und nicht zuletzt André Wellermann, der aus Lette zurückkehrt und die Offensive beleben soll. „Da habe ich mit ihm, Leon Bürger und Marius Upgang-Rotert drei Stoßstürmer“, freut sich der Trainer. „Das hat uns gefehlt.“

So schön die neue Breite im Kader auch ist, Frank Schulz wird aussortieren müssen. Zwangsläufig. Sechs Kandidaten für zwei Positionen in der Innenverteidigung hat er beispielsweise auf der Liste. „Ob wir auch qualitativ besser geworden sind, muss sich zeigen“, bleibt der Ex-Bundesligaprofi vorsichtig. Ein Problem, mit dem er in seinen drei Jahren in Gescher immer wieder zu kämpfen hatte, sollte sich aber erledigt haben: „Die Mannschaft stellt sich sonntags nicht mehr von selbst auf.“

Konkurrenzkampf belebt. Das Rennen um die begehrten Plätze in der Startelf ist eröffnet. Wie viele der Youngster dabei sein werden, bleibt abzuwarten. „Sie werden ihre Zeit benötigen“, weiß Schulz mit Blick auf Nico Heinz Ahlmer, Eric Bürger, Tim Drießen, Jonas Kemna, Justus Kemna, Arne Reddemann, Eric Sundrum, Tim Völker und den noch verletzten Matteo Ubbenhorst. „Auch bei Raphael Busert hat es etwas gedauert, bis er dieser wichtige Spieler für uns geworden ist.“ Die Zeit sollen sie bekommen – wenn nötig in der U 23. Die tritt als dritte Mannschaft unter Trainer Marco Weitz in der Kreisliga B an und soll als Sprungbrett nach oben dienen.

Frank Schulz will es richten. Angewiesen ist er trotz aller Erfahrung auch darauf, wie die Spieler mit der neuen Situation umgehen. „Selbst vermeintliche Stammkräfte können mal draußen sitzen“, kündigt der 58-Jährige an. „Das wird dann auch eine Charakterfrage.“ 7 Nächste Folge am Dienstag (30. 7.): über die Mannschaft, die einen Meistertitel eingefahren hat – allerdings nur den in der Heimtabelle.