SV knackt den Vorwärts-Beton

Lange Zeit ging der Plan des Außenseiters auf. „Defensiv standen wir sehr gut“, berichtete Vorwärts-Trainer Frank Stening. „Und vorne hätten wir sogar in Führung gehen können.“ Aber Nick Richter zielte aus sechs Metern knapp vorbei, einen Treffer von Jonas Böller pfiff der Schiri wegen Abseits zurück. Auf der anderen Seite stand ausgerechnet der Ex-Letteraner André Wellermann in der 39. Minute richtig und staubte zum 0:1 für den Bezirksligisten ab.

Der ließ nach der Pause nichts mehr anbrennen und erhöhte durch einen Lupfer von Marcel Probst nach Ballverlust der Gastgeber auf 0:2 (68.). Als die Letteraner in der Schlussphase verletzungsbedingt in Unterzahl spielen mussten, köpfte Raphael Busert nach Flanke von Tim Völker den 0:3-Endstand (83.). Für den SV geht es in Runde zwei am Sonntag gegen den FC Epe. Schulz: „Das wird ein schöner Test gegen einen Ligakonkurrenten.“ 7 Vorwärts Lette – SV Gescher 0:3; Tore: 0:1 André Wellermann (39.), 0:2 Marcel Probst (68.), 0:3 Raphael Busert (83.).