Im eigenen Wohnzimmer läuft es besser

Kersten und Scheinig sind lange genug im Geschäft, um die Situation realistisch einzuschätzen. Deshalb können sie auch den fünften Platz einordnen, auf dem sie sich am Ende der abgelaufenen Spielzeit eingependelt haben. „Wir mussten 31 verschiedene Spieler einsetzen, dann kann das auch mal so laufen“, zuckt Scheinig mit den Schultern. Gerade zu Saisonbeginn seien wichtige Säulen weggebrochen, was die Euphorie gehörig gebremst habe. „Am vierten Spieltag sind wir als Tabellenletzter nach Appelhülsen gefahren“, erinnert sich Scheinig. Kein schönes Gefühl, aber immerhin haben sie sich dann gefangen und eine ordentliche Runde hingelegt. Am Ende fehlten der zweitbesten Rückrundenmannschaft nur sieben Punkte auf Rang zwei – da war also mehr möglich.

Trotzdem: Träumereien sind nicht angesagt. Auch diesmal werden sie sich vom ersten Spieltag an alles hart erarbeiten müssen. Die Trainer werden als Mahner gefragt sein, aus Erfahrung. „In Hochmoor ist vieles Kopfsache“, betont Andreas Kersten. „Hier werden die Jungs schnell zu selbstsicher.“ Aber mit lässigem Auftreten werden sie auch in der B-Liga die wenigsten Gegner im Spaziergang weghauen.

Weniger Personalprobleme haben, darauf hoffen sie. Da trifft es sich hervorragend, dass es keine Abgänge gibt, zumindest nicht auf dem Papier. Tatsächlich aber werden sie beim SuS wohl zwei wichtige Spieler längerfristig ersetzen müssen: Marvin Rosing plagt sich mit Schulterproblemen, Tim Schlüter geht von August bis April auf Weltreise. „Das tut uns richtig weh“, schüttelt Kersten den Kopf. „Tim war in der vergangenen Saison eine absolute Bank.“

Die Lücke prima auffüllen kann ein Heimkehrer: Johannes Hähner, der beim A-Ligisten DJK Coesfeld-VBRS gekickt hat, schließt sich wieder seinem Heimatverein an. Von Westfalia Gemen III stößt Taulant Hima zum Team, ein Allrounder für die Offensive, der in Borken arbeitet, in Dülmen wohnt und auf dem Heimweg in Hochmoor kickt. Lukas Niemann und Moritz Heimhardt kehren aus der A-Jugend der SG Coesfeld 06 beziehungsweise des SV Gescher zum SuS zurück. Die neue Generation – „mit Carsten Heimhardt, dem Vater von Moritz, habe ich selbst noch zusammen gespielt“, lächelt Sebastian Scheinig.

Die neue Generation – mehr davon wäre schön, aber das sieht in Hochmoor nicht so rosig aus. Eine eigene A- und B-Jugend gab es zuletzt nicht, jetzt soll zunächst bei den B-Junioren eine Spielgemeinschaft mit dem TuS Velen eingerichtet werden. „Das wird aber noch einige Jahre dauern, bis der Nachwuchs nachrückt“, gibt

sich Andreas Kersten realistisch. Keine leichte Situation vor dem Hintergrund, dass einige der Leistungsträger schon an der 30 kratzen oder sie längst überschritten haben – nicht nur die Trainer, die mit 33 (Kersten) und fast 37 (Scheinig) die Mannschaft auch auf dem Feld noch möglichst oft unterstützen wollen. „Wenn da mal einige der Älteren aufhören, wird es schwer“, weiß „Scheini“.

Zukunftsmusik. Zunächst richtet sich der Blick vor allem darauf, eine gute Saison 2019/20 hinzulegen. Eine, in der zwar nicht vom Titel geträumt wird, in der sie aber im Konzert der Großen mitmischen wollen. In den Top fünf, betont Andreas Kersten: „Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können, wenn alle dabei sind.“ 7 Nächste Folge am Mittwoch: über die Mannschaft, die mit neuem Dampf schnell raus aus dem Mittelmaß will.