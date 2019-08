Die knappe 1:2-Niederlage passte ihm überhaupt nicht. „Schon in den ersten Minuten hätten wir in Führung gehen müssen“, erklärte Streuff, „schade, dass es nicht geklappt hat.“ Luca-Marcel Neudert und Fabian Tschiskale verfehlten das gegnerische Gehäuse knapp.

Auch der Gast DJK Dülmen tauchte wenig später gefährlich im Sechzehner der Hausherren auf, wusste mit dieser Mega-Chance allerdings nichts anzufangen.

Kurz nach der Pause besorgte Fabian Tschiskale (47.) das 1:0 für die Gescheraner. „Dieser Treffer“, so Marco Streuff, „hätte uns eigentlich in die Karten spielen müssen.“ Irrtum. „Denn dann schalten wir zweimal ab und fangen uns zwei vermeidbare Gegentore.“ Julian Koppers spielte einen zu kurzen Rückpass, ein DJK-Akteur schoss an den Pfosten. „Den zweiten Ball schnappen sich wiederum die Dülmener, passen ihn diagonal durch unsern Strafraum, schon war’s passiert.“ Fabrice Egemann (65.) war der strahlende Schütze des Ausgleichs. „Und beim 1:2 schreien alle Abseits“, kritisierte Streuff seine Schützlinge, die auf den Pfiff des Referees warteten, „doch der ließ weiterspielen.“ Paul Dercken (84.) bestrafte diesen Leichtsinn mit dem 2:1 für das DJK-Team. „In der A-Liga wird deutlich härter gespielt“, zog Streuff hinterher Bilanz, „da ist die körperliche Präsenz ganz anders.“ Das bekamen sie zu spüren. Früh musste Luca-Marcel Neudert (22.) verletzt raus. Dominic Sandscheper (77.) wurde später auch angeschlagen ausgewechselt. 7 SV Gescher II - DJK Dülmen 1:2; Tore: 1:0 Fabian Tschiskale (47.), 1:1 Fabrice Egemann (65.), 1:2 Paul Dercken (84.)