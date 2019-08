Mit Glück und Kampf

Reken drückte, Reken hatte Chancen, aber der SV wehrte sich nach Kräften. „Man muss ja sehen, womit wir es hier zu tun haben“, verwies Schulz auf die vielen gestandenen Oberliga-Kicker in den Reihen der Gäste, während er selbst einmal mehr auf „Jugend forscht“ setzte. Bei brütender Hitze auf dem Kunstrasen kamen irgendwann die Wehwehchen hinzu, dann die gelb-rote Karte gegen Marius Upgang-Rotert (64.), was es für die Gastgeber immer schwieriger machte, den knappen 1:0-Vorsprung aus der ersten Halbzeit zu verteidigen.

In der hatten die Gescheraner bis auf einen Flachschuss von Karsten Erwig, den Alexander Trogemann zur Ecke abwehrte (43.), nichts zugelassen. „Da haben es die Jungs richtig gut gemacht“, lobte Schulz sein Team, das durch Leon Bürger (13.) und Raphael Busert, vor dem SC-Torwart Tobias Ladermann mit dem Fuß rettete (20.), ihre ersten Chancen. Als sich Marius Upgang-Rotert im Rekener Strafraum durchtankte und von Jonas Heiming gelegt wurde, gab es Elfmeter, den Thomas Lanfer sicher zur 1:0-Führung nutzte (35.).

Upgang-Rotert schnürte gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Doppelpack, der sicherlich die Vorentscheidung bedeutet hätte, wäre es nicht beide Male Abseits gewesen. Danach gab nur noch eine Mannschaft den Ton an: der SC Reken. „Wir haben aber kämpferisch sehr gut dagegen gehalten“, bilanzierte Frank Schulz. Weil Sebastian Sicking in höchster Not gegen Henning Witjes blockte (51.) und Alexander Trogemann sensationell per Fußabwehr gegen einen Kopfball von Kadir Mutluer rettete (78.), stand die Null – dann aber gab es auch Elfmeter für die Gäste, weil Trogemann bei einem Klärungsversuch gegen Mutluer einen Tick zu spät kam. Der Gefoulte verwandelte selbst zum 1:1 (80.).

Der eine Zähler wackelte nicht nur in der 83. Minute, als Bastian Ebber aus der Distanz den Pfosten traf. Aber sie hielten dieses Remis mit Glück und Geschick. „Dieses Quäntchen Glück haben wir uns heute auch verdient“, zeigte sich der SV-Trainer erleichtert, dass nach zwei Niederlagen zum Auftakt nun endlich der erste Punkt auf dem Konto liegt. „Wir müssen jetzt in die Saison finden.“ Der erste Schritt ist gemacht – der nächste soll in einer Woche in Billerbeck folgen. 7 SV Gescher – SC Reken 1:1; Tore: 1:0 Thomas Lanfer (35., FE), 1:1 Kadir Mutluer (80., FE).