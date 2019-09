Hochverdient war der Sieg gegen einen sehr tief stehenden Gegner, der auf Konter setzte und viele lange Bälle spielte. „Dadurch wurde es immer mal wieder gefährlich“, gab der Trainer zu, der einige Umstellungen in der Startformation vornahm: Thomas Lanfer konnte gar nicht auflaufen, Joshua Düchting, Matteo Ubbenhorst und Hubertus Roling rückten ins Team.

Eben dieser Matteo Ubbenhorst leitete mit einem Ballgewinn die Führung ein: Seinen Pass spielte Raphael Busert weiter in die Mitte, wo Leon Bürger zum 1:0 traf (32.). Allerdings gelang Alexander Buß in der 61. Minute nach einem nicht sauber geklärten Freistoß der Ausgleich. „Ein gefährliches Ergebnis“, wusste Schulz um die enge Kiste, auch wenn sein SV sicherlich 75 Prozent Ballbesitz generiert habe. Dann kam Raphael Busert, der in der 87. Minute mit Hilfe des Innenpfostens das 2:1 markierte. Marcel Probst erhöhte per Elfer nach Foul an Leon Bürger auf 3:1 (90.), Bürger selbst legte sogar das 4:1 nach. 7 VfB Alstätte – SV Gescher 1:4; Tore: 0:1 Leon Bürger (32.), 1:1 Alexander Buß (61.), 1:2 Raphael Busert (87.), 1:3 Marcel Probst (90., FE), 1:4 Leon Bürger (90.+2).