Aller schlechten Dinge sind sieben

Sieben Niederlagen in Folge hat der Trainer in seiner Karriere noch nie erlebt. „Das nagt auch an mir“, gibt der 41-Jährige zu. „Man hinterfragt alles.“ Im vierten Jahr ist er nun für die SV-Reserve verantwortlich, hat Tiefen wie den Abstieg 2018 und Höhen wie den direkten Wiederaufstieg 2019 erlebt. Jetzt muss er die Ruhe bewahren. Denn die Hoffnung, nach einer guten Trainingswoche den Bock gegen GW Nottuln II umstoßen zu können, war angesichts einer schwachen ersten Halbzeit schnell zunichte. Einige Änderungen in der Startelf hatte er vorgenommen, dennoch kam sein Team zunächst nicht in die Gänge und schaffte in der besseren zweiten Halbzeit keine Wende mehr. „Wir wehren uns zu wenig, dazu geht das Selbstvertrauen immer mehr flöten.“

Die schwierige Situation ist ein Stück weit begründbar in einer katastrophalen Saisonvorbereitung. Wochenlang wusste Marco Streuff nicht, welcher Kader ihm zur Verfügung stehen wird. Testspiele mussten abgesagt werden, einspielen unmöglich. „Leider haben wir dann zu Beginn nicht gepunktet, wo es möglich gewesen wäre“, denkt der Trainer an die beiden 1:2-Niederlagen gegen DJK Dülmen und Vorwärts Lette. Die folgenden Pleiten gegen SG Coesfeld 06 (0:5) und Adler Buldern (1:5) waren hoch, aber erwartbar. „Und dann haben wir leider einen richtig schlechten Tag erwischt“, sieht Streuff die 0:4-Heimniederlage gegen Borussia Darup als weiteren Knackpunkt. „Da haben wir als Kollektiv versagt.“ Auch der nächste Anlauf auf eigenem Platz nach dem 1:6 bei DJK Coesfeld ging nun gegen die Nottulner Reserve daneben.

Null Punkte. Noch sind sie in „guter Gesellschaft“, denn auch Brukteria Rorup wartet bisher auf das erste Erfolgserlebnis. Gemeinsam zieren sie das Tabellenende, aber das soll sich möglichst bald ändern. „Wir müssen schnell den Anschluss schaffen“, fordert Marco Streuff. Drei Punkte Rückstand sind es nur auf TSG Dülmen II, aber schon sieben auf die nächstplatzierten Vorwärts Lette und GW Nottuln II.

Und die nächsten Aufgaben werden nicht einfacher. Am Sonntag muss die SV-Reserve bei Turo Darfeld antreten – „eine Wundertüte“, sagt Streuff über den Gegner, der schon spektakuläre Siege, aber auch überschaubare Auftritte hingelegt hat. Nur vier Tage später folgt bereits der vorgezogene Rückrundenspieltag mit dem erneuten Duell gegen Tabellenführer SG Coesfeld 06, in das der Aufsteiger gewiss nicht als Favorit geht. „Das wird ein langer Weg“, ahnt der Trainer, wie intensiv sie das Unternehmen Klassenerhalt nach dem verpatzten Start beschäftigen wird. „Aber wir werden viel sprechen und arbeiten – und die Jungs sind absolut gewillt!“