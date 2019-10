Angezählt, aber gefährlich

Gescher. In der Defensive hat der Gegner eine rabenschwarze Woche erlebt: Vier Gegentore beim 4:4 gegen Adler Weseke, noch eines mehr bei der 3:5-Niederlage am Donnerstagabend im Pokal beim SuS Legden – ein wenig angeschlagen kommt die TSG Dülmen daher, aber garantiert noch immer brandgefährlich. „Besonders in der Offensive haben die eine sehr gute Qualität“, warnt Frank Schulz vor dem Heimspiel morgen. Aber für den SV Gescher, der aktuell haarscharf über dem Abstiegsstrich steht, zählt jeder Punkt. Und nach bisher schon vier 1:1-Unentschieden dürfen es auch gerne mal wieder drei sein.

Von Frank Wittenberg