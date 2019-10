Positiven Lauf unbedingt fortsetzen

Gescher (fw). Seit drei Spielen sind sie ungeschlagen. Trotz aller schwierigen Umstände mit den zahlreichen Ausfällen. „Das haben die Jungs wirklich gut gemacht“, richtet Frank Schulz ein Lob an sein Personal. „Wenn wir jetzt noch nachlegen, rücken wir an das Mittelfeld heran.“ Denn es geht nach wie vor eng zu in dieser Bezirksliga, in der der SV Gescher morgen gegen Union Lüdinghausen den positiven Lauf fortsetzen will.

Von Frank Wittenberg