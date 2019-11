Riesensatz mit drei Punkten

Rauf und runter, das geht schnell. Der SV, der nach vier Spielen ohne Niederlage am Sonntag beim SuS Stadtlohn mit 1:3 unterlag, hat es am eigenen Leib gespürt. „Bist du zwei Wochen erfolgreich, kann es nach oben gehen“, stellt der Trainer fest. „Allerdings geht es auch ebenso schnell in die andere Richtung.“

Dieses Nachholspiel in Wüllen haben sie noch in der Hinterhand. Aber beim Tabellenvorletzten, der erst sechs Zähler auf dem Konto und zuletzt drei Spiele in Folge verloren hat, erwartet Schulz alles andere als einen Spaziergang. „Für sie ist es ja fast die letzte Chance“, urteilt er angesichts der acht Punkte Rückstand des TuS auf einen Nichtabstiegsplatz. Entsprechend stellt er sich und sein Team auf viel Gegenwehr ein.

Erschwerend kommt hinzu, dass mit Dennis Schültingkemper, der in Stadtlohn die gelb-rote Karte gesehen hat, ein wichtiger Führungsspieler fehlen wird. Auch Robin Nolte und Marco Ostendarp stehen nicht zur Verfügung, Nils Epping ist angeschlagen. „Wir haben trotz der Niederlage in Stadtlohn eine gute Leistung gezeigt“, betont Schulz. „Daran wollen wir anknüpfen.“ 7 Anstoß: Donnerstag, 19.30 Uhr, Sportplatz Wüllen, Friedmate in Ahaus.