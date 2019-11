Kartenflut in Gescher und Elfmeter nach einer Schwalbe

Gescher (uh). War das ein Spiel! Noch lange nach dem Schlusspfiff konnte es Frank Schulz nicht fassen, dass seine Mannschaft nicht mit einem Sieg belohnt worden ist. „Das war die beste erste Halbzeit, die wir in den letzten zwei, drei Jahren gezeigt haben“, erzählte der Trainer des Bezirksligisten SV Gescher nach dem 2:2-Remis, „und das gegen Nordkirchen, eine Truppe, die mit den größten Etat in dieser Klasse hat und unbedingt aufsteigen will.“ Schulz lobte sein Personal in den höchsten Tönen, dafür tadelte er Schiri Yannik Theis, der insgesamt zwölf gelbe und zwei gelb-rote Karten verteilt hat. „Mit seinen Entscheidungen sorgte er für unnötig viel Unruhe. Dabei ist die Begegnung total fair abgelaufen.“