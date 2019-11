Wieder ein direkter Konkurrent

Schwer getan haben sie sich in dem Halterner Ortsteil schon häufiger, wobei ihnen diesmal entgegenkommen sollte, dass die Partie auf Kunstrasen ausgetragen wird. Einen Punkt mehr bei einem mehr ausgetragenen Spiel hat Lippramsdorf auf dem Konto – es ist also wieder eines dieser Spiele gegen einen direkten Konkurrenten, auch wenn Schulz den Gegner eigentlich höher ansiedelt: „Die hatten offenbar einige verletzungsbedingte Ausfälle von Leistungsträgern.“ Aber in dieser Bezirksliga, in der den SV Gescher auf dem vierten Abstiegsrang nur zwei Punkte von Platz zehn trennen, scheint ohnehin alles möglich.

Durch die umstrittene gelb-rote Karte gegen Nordkirchen wird Nils Epping morgen nicht auflaufen können. Dafür steht Dennis Schültingkemper wieder zur Verfügung. 7 Anstoß: Sonntag, 15.15 Uhr, Sportanlage Lippramsdorf II (Kunstrasen), Jahnstraße 20 in Haltern am See.