Bester SV Gescher seit Jahren fährt Lohn ein

Und das ging vollkommen in Ordnung, räumte auch Gustav Mauritz nach den 90 Minuten ein. „Gescher war griffiger und körperlich präsenter“, stellte der SpVgg-Trainer fest. „Wir haben sie allerdings auch zum Toreschießen eingeladen.“

Dabei dachte er unter anderem an die frühe Führung des SV in der elften Minute. als André Wellermann im Anschluss an eine Ecke völlig frei zum Kopfball kam nd das 1:0 markierte. Wellermann hatte Schulz ebenso in die Startformation berufen wie Sebastian Sicking – ein Vertrauen, das sich auszahlte. „Das hatte ich gemeinsam mit meinen drei Co-Trainer Matze Efsing, Thomas Lanfer und Dennis Schültingkemper entschieden“, erklärte Schulz. „Jeder akzeptiert das, denn wir sind in den vergangenen Wochen zu einer eingeschworenen Einheit gewachsen.“

Und sie haben sich zu einer Mannschaft entwickelt, die auf dem Feld nur ganz schwer einzufangen ist. Auch diesmal lobte der Trainer die kompakte Abwehrarbeit in Verbindung mit einem frühen Anlaufen des Gegners, wodurch immer wieder Vredener Ballverluste provoziert wurden. So resultierte auch das 2:0 Sekunden vor der Pause aus einem Ballverlust der Gäste im Mittelfeld, den Raphael Busert im Anschluss an den blitzschnellen Konter mit dem zweiten Tor veredelte.

Schon in der 56. Minute fiel die Vorentscheidung, als sich André Wellermann den Ball schnappte, den Vredener Keeper Daniel Siehoff umkurvte und zum 3:0 traf. Der eingewechselte Leon Bürger hätte auf 4:0 erhöhen können, scheiterte aber. Nico Ostenkötter gelang in der 82. Minute der Ehrentreffer für die Gäste, die aber mehr nicht zustande brachten. „Wir sind auch dann nicht unsicher geworden“, berichtete Frank Schulz. „Wir wissen schließlich, was wir als Einheit auf den Platz bringen können.“

Einheit, das trifft es. Denn wie sich die Mannschaft nach dem holprigen Saisonstart mit der roten Laterne aus dem Sumpf gezogen hat, macht den Trainer stolz. „Ich habe immer gesagt, dass wir einfach in Ruhe weiterarbeiten müssen“, freut sich der Trainer darüber, dass alle vorschnellen Kritiker nun vom Gegenteil überzeugt werden. „Wir mussten viel einstecken“, sagt Schulz – umso mehr sei es eine Wohltat, nun diese Entwicklung zu nehmen, die eine logische Konsequenz der besonnenen und konzentrierten Arbeit sei. „Dafür bin ich lange genug im Geschäft“, lächelt er. „Und ich habe diese drei Co-Trainer, mit denen ich mich ständig austausche und die alles für diese Mannschaft machen.“

So kann es weitergehen, am besten schon am kommenden Donnerstag (28. 11.) um 19.30 Uhr im Nachholspiel beim wiedererstarkten TuS Wüllen. „Das wird schwer“, ahnt Frank schulz. „Wir bleiben auf dem Teppich, haben aber eine breite Brust.“ 7 SV Gescher – SpVgg Vreden II 3:1; Tore: 1:0 André Wellermann (11.), 2:0 Raphael Busert (45.), 3:0 Andre Wellermann (56.), 3:1 Nico Ostenkötter (82.).