In zwei Runden stritten elf Teams aus sechs Vereinen um den Einzug in die Finalrunde. Der TV Gescher setzte sich zunächst mit 3:1 (25:19, 25:16, 22:25, 25:15) beim TuS Velen III durch und gewann dann knapp mit 3:2 (25:10, 19:25, 25:17, 18:25, 15:4) gegen Raesfelder VG. Die Spiele der Finalrunde finden an Trainingsabenden unter der Woche statt, dennoch hoffen die Volleyballerinnen auf viele Zuschauer: Freitag (13. 12.) TV Gescher gegen DJK Stadtlohn, Spielbeginn etwa 18.45 Uhr neue von-Galen-Halle in Gescher; Montag (16. 12.) VfL Ahaus gegen TV Gescher, ca. 19.30 Uhr BfT Ahaus; Donnerstag (18. 12.) DJK Stadtlohn gegen VfL Ahaus, ca. 20.15 Uhr Geschwister-Scholl-Gymnasium Stadtlohn. Dem Sieger winkt die Teilnahme am Bezirkspokal im Jahr 2020.