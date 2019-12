Noch einmal nachlegen

Leicht wird das nicht, da dient allein die 2:3-Heimniederlage am ersten Spieltag gegen den Aufsteiger aus Olfen als warnendes Bespiel. Aber der Trend spricht ganz klar für die Gescheraner. „Dieser Gegner stand in der Saison schon weit vor uns“, lächelt der Trainer. Jetzt kann der SV mit einem Sieg den Abstand auf sieben Punkte ausbauen. Und wenn sie wieder so auftreten wie häufig in den vergangenen Wochen und zuletzt beim 2:1-Sieg in Borken-Hoxfeld, kann das auch gelingen.

Ein paar Fragezeichen gibt es für heute. Thomas Lanfer hat nach wie vor mit Knieproblemen zu kämpfen, auch Dennis Schültingkemper und Raphael Busert sind angeschlagen. „Aber auch am Sonntag hatte sich ja wieder gezeigt, dass wir einen breiten Kader haben“, spielt Schulz darauf an, dass es gelungen ist, die beiden etatmäßigen Sechser Thomas Lanfer und Hubertus Roling zu ersetzen. Roling kehrt nach abgebrummter Sperre zurück.

Es ist eben dieser große Kader, der sie jetzt auf den Erfolgsweg führe, freut sich der Trainer. „Es war klar, dass wir zu Saisonbeginn einige Wochen brauchen würden, bis alles greift“, sieht er sich bestätigt. „Die Jungs haben einfach super weitergearbeitet und meine Mentalität angenommen.“ Das wollen sie auch heute im letzten Spiel 2019 wieder unter Beweis stellen. 7 Anstoß: heute, 19.30 Uhr, Sportanlage Olfen (Kunstrasen), Hoddenstraße 4.