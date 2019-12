Meister 88 plant neuen Coup

Eingeladen zum Mitspielen ist jeder, der schon einmal für den TV Gescher, FSV Gescher, ESV Coesfeld, SuS Legden oder die Spielgemeinschaften aus Gescher/Coesfeld beziehungsweise Gescher/Legden die Handballschuhe geschnürt hat. Mitgebracht werden müssen nur ein paar Hallenschuhe und Sportzeug, Trikotsätze sind vorhanden.

Zuschauer, Handballinteressierte und ehemalige Aktive, die den Ball nicht mehr selber in die Hand nehmen möchten, sind natürlich ebenfalls eingeladen, auf der Tribüne zu fachsimpeln und die Aktiven anzufeuern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, so dass der Abend gemütlich mit hoffentlich vielen alten Handball-Geschichten ausklingen wird.

Das Turnier startet am Samstag (21. 12.) um 16 Uhr in der Sporthalle Am Borkener Damm in Gescher. Auch Spontanentschlossene sind eingeladen, ohne Anmeldung in der Halle vorbeizuschauen.