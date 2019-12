„Mittlere Reife“ setzt sich durch

Gescher (am). Am Ende siegte die Routine – nicht die ganz alte Routine, sondern mehr die „mittlere Reife“. Die zweite Herrenmannschaft der SG Gescher/Legden um Spielmacher David Stockhorst und Kreisläufer Michael Demes gewann das „Allstar-Turnier“ der Gescheraner Handballer. Nachdem im vergangenen Jahr erstmals ein Frauen-Team am Start war, mischte diesmal eine „Allstar“-Truppe vom SuS Legden mit. Neben den 70 aktiven Spielerinnen und Spielern fanden auch rund 80 Besucher den Weg in die Sporthalle Gescher.

Von Allgemeine Zeitung