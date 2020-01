Saisonstart 2020/21 am 9. August

Kreis Coesfeld. Der Anpfiff zur Saison 2010/21 in den überkreislichen Männer-Spielklassen des FLVW (Bezirksliga bis Oberliga Westfalen) erfolgt am Wochenende des 9. August – dann legen Stefan Ostendarp und der SV Gescher wieder los. Definitiv letzter regulärer Spieltag im Kalenderjahr 2020 ist der 13. Dezember. Im Jahr 2021 geht es am 31. Januar mit der Rückrunde (Staffelgröße: 17 oder 18 Mannschaften) weiter. Die kleineren Staffeln (15/16 Mannschaften) starten am 21. Februar ins neue Jahr, können die vorigen Wochenenden indes für Nachholspiele nutzen. An Pfingstmontag (24. Mai 2021) endet die Spielzeit mit dem 34. Spieltag. Foto: fw

Von Allgemeine Zeitung