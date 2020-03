Genau das trifft es: Freude, keine Angst. Denn die Gescheraner haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten in eine Ausgangsposition gebracht, die ihnen jeglichen Druck von den Schultern nimmt. „Am Selbstvertrauen sollte es uns jedenfalls nicht fehlen“, lächelt Schulz. „Mal sehen, wie wir uns gegen diesen starken Gegner schlagen.“

Wie gut sie drauf sind, haben sie auch beim 0:0 vor einer Woche gegen den VfL Billerbeck bewiesen, denn der Punkt kam angesichts etlicher Ausfälle und der Hochzeit von Hubi Roling am Tag zuvor nicht selbstverständlich daher. „Defensiv hat die Mannschaft nichts zugelassen“, freut sich der Trainer. Auch ein solches Spiel, in dem man mal mit einem Punkt zufrieden sein müsse, habe wieder gezeigt, wie sehr die Mannschaft gewachsen sei.

Die nächste Herauforderung wartet morgen in Epe. Hubi Roling wird wieder mitmischen, Raphael Busert ist aus dem Urlaub zurück. „Angesichts der Erkältungswelle weiß man ja nie, was noch passiert“, sagt der Trainer. Aber es sehe ordentlich aus für die Aufgabe beim Tabellenvierten, den er nicht nur wegen den Sieges kürzlich gegen Haltern für brandgefährlich hält. 7 Anstoß: Sonntag, 15 Uhr, Sportplatz Wolbertshof, Riekenhofweg in Gronau.