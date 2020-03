Jochen Kloster setzt ein Zeichen

Gescher (kei). Der Gescheraner Jochen Kloster, Trainer des A-Ligisten ASV Ellewick, will ein Zeichen setzen und seinen Verein in den schwierigen Zeiten der Corona-Krise unterstützen. Denn nicht nur im Profifußball ist ein Gehaltsverzicht in Zeiten des Coronavirus ein Thema. Auch in der Ahauser Kreisliga hat der Trainer seinem Klub nun mitgeteilt, bis Saisonende kein Geld mehr zu wollen.

Von Allgemeine Zeitung