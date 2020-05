„Macke“ und das Spiel des Lebens

Gescher. Peter Ellermann galt immer als Freund deutlicher Worte. An diesem Abend wählte er einen drastischen, aber durchweg respektvoll gemeinten Vergleich. „Den Lammerding“, meinte der damalige Trainer des FSV Gescher trocken, „kannste nur mit einem Maschinengewehr stoppen.“ Das hat glücklicherweise keiner probiert, zeigt aber, welche Leistung Markus Lammerding in diesem Pokalspiel gegen die Amateure von Borussia Dortmund auf den von Pfützen übersäten Ascheplatz am Borkener Damm gelegt hatte. „Das dürfte das beste Spiel meines Lebens gewesen sein“, lächelt der heutige Vorsitzende des SV Gescher. Trotz der am Ende bitteren 9:10-Niederlage seines Teams nach Elfmeterschießen.

Von Frank Wittenberg