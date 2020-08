Freie Bahn für „flotte Damen“

So erzählte Schaten vom ersten Spiel seiner Mannschaft FSV Gescher, die sich aus diesem „Jux-Duell“ gebildet hatte, gegen Olympia Bocholt vom Niederrhein, bei dem die Bocholter Frauen gar nicht zu Ende spielen wollten, da sie meinten, dass bei den Gescheraner Frauen „Jungs“ mitspielten. Es sei dann aber doch gespielt worden. Nach der Partie seien die Bocholter in die Kabine gegangen und hätten dann gemerkt, dass es doch Frauen gewesen seien.

Neben FSV Gescher gab es auch bei DJK Coesfeld erste Aktivitäten in Sachen Frauenfußball. So gewährte Clemens Lembeck einen Blick in die Annalen des Vereins: „Jüngstes Kind der DJK Eintracht Coesfeld ist die Damenfußballmannschaft. Unmittelbar nach Aufhebung des Verbots für Damenfußball durch den DFB fanden sich 20 fußballbegeisterte Damen aus Coesfeld Mitte 1970 in der DJK zusammen. Unter fachgerechter Anleitung von Johannes Schlamann versuchte sich seit dieser Zeit das ,zarte Geschlecht’ in dieser gerade nicht sanften Sportart, die bislang eine Domäne der Männer zu sein schien.“ Kurz darauf übernahm Lembeck selbst das Training.

1972 hoben weitere Vereine Frauenmannschaften aus der Taufe: FC Epe, Asbeck 03, SuS Legden, VfB Alstätte und SF Graes aus dem bereich Ahaus sowie VfB Rheine, Horstmar und Metelen aus Steinfurt. Zwar trainierten die Frauen fleißig in ihren Vereinen und maßen sich auch untereinander in Freundschaftsspielen. Vor einem regulären Ligabetrieb legte der Verband ihnen jedoch zunächst Steine in den Weg, berichtete Schaten. Erst auf anhaltendes Drängen bei der Zentrale in Düsseldorf ließen sich die Offiziellen zu einer Genehmigung herab. Dies war der Start des offiziellen Frauenfußballs in der Region. Der erste Staffelleiter hieß Hegemann.

Auf dem Staffeltag 1974 beim VfB Marl krachte es laut Schaten seinerzeit, und man ging im Streit auseinander. Drei oder vier Tage später kam ein Brief aus Kaiserau an Staffelleiter Hegemann, in dem es hieß: „Staffeln neu zusammensetzen.“ Die Vereine drängten Heinrich Schaten, sich für sie einzusetzen, und er schrieb zahlreiche Briefe nach Kaiserau. Endlich nach langem Zögern gab der Verband nach und genehmigte eine eigene Staffel Ahaus/Coesfeld. Seit 1974 gab es eine offizielle kreiseigene Frauenstaffel mit Heinrich Schaten als Staffelleiter. 1990 gab er den Stab weiter an Werner Zimmer, der wiederum übergab 2015 an Brigitte Komsthöft. Wie die Tabellen zeigen, gab es nach dem Verbot des DFB ein deutliches Verlangen vieler Spielerinnen nach Frauenfußball und einem geregelten Spielbetrieb. Auch lange Wege hielten die Frauen nicht davon ab, ihrem Lieblingssport nachzugehen.

| Fortsetzung folgt