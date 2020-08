Gescher steht drauf und steckt drin

Tatsächlich haben sie einen externen Neuzugang in ihren Reihen, mit dem sie aber nicht von ihrem Konzept abrücken: Jonah Ploß kommt vom Ligakonkurrenten Adler Weseke, aber das ist auch eine Rückkehr zu seinem Stammverein. Ansonsten stehen nur Eigengewächse auf der Liste: Marius Upgang-Rotert, Eric Sundrum, Matthias Horstick und Jonas Kemna rücken aus der eigenen zweiten Mannschaft hoch, Titzian Heiber kommt aus der A-Jugend. Sie lernen, und das schnell. „In der Vorbereitung habe ich mich tatsächlich wie bei einer Jugendmannschaft gefühlt“, lächelt Maduschka. „Wir haben große Schritte gemacht.“ Das jetzt konstant auf den Platz bringen, dann das nächste Qualitätslevel erreichen, daran will er mit seinem Personal arbeiten. Entsprechend engagiert geht der Trainer am Seitenrand mit. „Wenn die Abläufe passen“, sagt er, „wird es bestimmt wieder etwas ruhiger.“

Klar, ein paar erfahrene Kicker hat er dabei, wie Dennis Schültingkemper, Hubertus Roling oder Marcel Probst. „Aber das Gesicht der Mannschaft hat sich deutlich verändert“, verweist der neue Trainer auf die Abgänge von Typen wie Matthias Efsing und Thomas Lanfer, die sich in den Fußball-Ruhestand verabschiedet haben. Zudem läuft Raphael Busert, in der abgebrochenen Saison mit neun Toren bester Schütze des SV, nun für den Bezirksliga-Topfavoriten SuS Stadtlohn auf. „Das ist ein echtes Brett“, weiß Maduschka um die Schwierigkeit, Spieler von dieser Qualität zu ersetzen. „Wir werden das auffangen, wenn vielleicht auch nicht direkt.“ Neben dem Trio stehen auch Robin Nolte (TuS Wüllen), André Wellermann (II. Mannschaft) und Joshua Düchting (aufgehört) nicht mehr zur Verfügung.

Wohin wird die Reise also gehen? Schwer einzuschätzen nach einer monatelangen Pause und in einer Liga mit fünf Neulingen. „Die obere Hälfte sollte es schon sein“, sagt Hendrik Maduschka und verweist darauf, dass einige starke Gegner durch Umgruppierungen die Staffel verlassen haben. Zwei Mannschaften hält er für die Topfavoriten: seinen Heimatclub SuS Stadtlohn und Vorwärts Epe. „Vielleicht kann der SV Heek da noch mitmischen“, spekuliert der 35-Jährige, der hinter diesem Trio ein breites Mittelfeld erwartet: „Dazu zähle ich auch uns.“ Mit dem Abstiegskampf wollen sie jedenfalls nichts zu tun haben.

Schade nur, dass schon jetzt einige Langzeitverletzte auf der Ausfallliste stehen. Mit Marius Winking, der sich von einem Kreuzbandriss erholt, sowie Tim Drießen und Titzian Heiber, die an Hüftverletzungen laborieren, rechnet er in der Hinrunde nicht. Bei Tim Völker steht nach seiner Bänderverletzung in der nächsten Woche ein MRT-Termin an. „Und Matteo Ubbenhorst wird nach seiner Nasen-OP zumindest die ersten Spiele verpassen“, bedauert Maduschka.

Ist der Kader zu dünn? Eigentlich nicht, versichert der Trainer, der 23 Spieler auf der Liste hat. „Durch die Umstände ist er jetzt allerdings doch knapp genäht“, räumt er ein. Wenn alle fit sind, dann ist alles okay. Sind sie aber aktuell nicht. Doch alles durcheinanderwürfeln, sich noch hektisch in der zweiten Mannschaft bedienen, nein, das will er zu diesem Zeitpunkt nicht. „Wir warten mal die ersten drei bis vier Spiele ab“, setzt Hendrik Maduschka darauf, dass sich die personelle Lage wieder entspannt. Und vielleicht findet sich ja doch ein Externer, der unbedingt für den SV Gescher spielen will. „Ich habe gehört, dass Lionel Messi einen neuen Verein sucht“, grinst er. Den Zauberkünstler des FC Barcelona würden sie nehmen, keine Frage – allerdings für kein Geld der Welt. 7 nächste Folge am Dienstag (1. 9.): über die Mannschaft, bei der ein Trainer-Duo im letzten gemeinsamen Jahr noch einmal eine Vollgas-Veranstaltung auf die Beine stellen will.