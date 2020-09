Grandiose Fünf-Tore-Gala

Gescher. Das fünfte und letzte Tor der Gescheraner gehörte ihm ganz allein. Leon Bürger, das rote Ungeheuer, drang wuchtig in den Strafraum ein. Sein Gegenspieler packte ihn an seinem Trikot, traf ihn auch am Fuß. Klarer Fall von Elfmeter! Bürger, 22 Jahre jung, aber schon abgebrüht wie ein alter Zocker, täuschte den Schlussmann und versenkte den Ball in der 80. Minute zum 5:1. Dass die Gäste aus Vreden auf 2:5 verkürzten, war bloß ein minimaler Schönheitsfehler.

Von Ulrich Hörnemann