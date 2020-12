Der Konkurrenz weit enteilt

Gescher. Die Serie nahm atemberaubende Ausmaße an. 23 Spiele, allesamt gewonnen – dann erst setzte es den ersten Punktverlust für den FSV Gescher. Dass es am Ende nicht die 30 Siege wurden, sondern „nur“ 83 der 90 möglichen Punkte aus dieser Saison auf dem Konto landeten, das konnten sie locker verschmerzen. Dafür setzten die FSVer in dieser Spielzeit 2008/09 zwei andere Rekorde für die Ewigkeit: Lediglich elf Gegentore standen zu Buche – und am Ende 25 Punkte Vorsprung auf Vizemeister SG Coesfeld 06, der größte Abstand in den vergangenen 50 Jahren Kreisliga A.

Von Frank Wittenberg