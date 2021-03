Wieder gemeinsam statt einsam

Seit Montag rollt der Ball wieder auf den Sportgeländen am Ahauser Damm und Borkener Damm. Eine Woche später als in den Corona-Öffnungsschritten vorgesehen, aber diese Zeit haben sie sich bewusst genommen. „Wir wollten das ganz genau mit der Stadt Gescher abstimmen“, erklärt Dietmar Paskert, Koordinator für den Kinder- und Jugendfußball beim SV. Denn so groß die Sehnsucht bei allen Kickern nach Normalität auch ist, die Sorgfalt steht immer im Vordergrund. Zumal allen bewusst ist, dass die neue Freiheit auf wackeligen Füßen steht – so ist der Inzidenzwert im Kreis Borken just in dieser Woche wieder knapp über die 100er-Marke gestiegen.

Dennoch sind sie sich einig: Die jüngsten Fußballer für das Gemeinschaftserlebnis wieder an den Ball zu lassen, ist richtig und wichtig. „Einfach auf dem Platz stehen und Spaß haben, das ist entscheidend“, weiß Ralf Rottmann, beim SV Gescher Leiter Kinder- und Jugendfußball, um die Bedürfnisse der Kinder nach der langen Zwangspause seit Ende Oktober. Sehr lange musste der Nachwuchs auf sehr viel verzichten – und dabei ist die körperliche Fitness nicht einmal der wichtigste, aber auch ein Aspekt. „Wir haben Challenges gemacht, waren joggen oder mit dem Rad unterwegs“, erzählt Niklas von den dunklen Wintermonaten. „Aber am Ball war ich nur sehr selten.“

Das macht sich bei allen Kickern bemerkbar. „Solche Läufe sind natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit den vielen kurzen Bewegungen und Sprints im Fußball“, erklärt Matthias Inhestern, der gemeinsam mit Leon Bürger für die C I-Junioren des SV Gescher verantwortlich ist. Entsprechend muss das Training jetzt aufgebaut werden: viele Spielformen, alle Übungen mit Ball. „Das erste Training haben wir mit einem Abschlussspiel begonnen“, lächelt er. Verkehrte Welt in ungewöhnlichen Zeiten, aber jetzt gilt es, mit Augenmaß wieder in die Gänge zu kommen.

So rollt der Ball wieder. Noch nicht bei allen Mannschaften, weil manche noch die Entwicklung abwarten wollen. „Das ist völlig okay“, betont Ralf Rottmann. Alles passiere auf freiwilliger Basis. Festgestellt hat der SV-Jugendleiter, dass alle mit unbändigem Spaß zurück auf dem Fußballplatz sind. „Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, ob alle Kinder aus dem Homeoffice zurückkommen“, gibt er zu. Bislang gebe es aber keine negativen Rückmeldungen, keine Auffälligkeiten.

Also können sie – sofern die Inzidenzen weiter mitspielen – Schritt für Schritt daran feilen, wieder in Form zu kommen. Von jetzt auf gleich wird das nicht funktionieren, das hat Marlon bereits festgestellt. „Die Technik ist schon etwas eingerostet“, gibt der C-Jugendspieler seine ersten Erfahrungen weiter. „Aber da werden wir wieder reinkommen.“ Was Zeit braucht, daran lässt sein Trainer keinen Zweifel. Nur vorsichtig könne die Belastung gesteigert werden, erklärt Matthias Inhestern: „Ohne eine vernünftige Vorbereitung wäre eine Rückkehr in den Spielbetrieb gar nicht machbar.“

Deshalb haben die Jugendfußball-Verantwortlichen beim SV Gescher auch eine klare Meinung, was eine mögliche Fortsetzung der unterbrochenen Saison angeht. „Wir tragen alle Entscheidungen mit, aber in unseren Augen macht das keinen Sinn“, bezieht Ralf Rottmann Stellung. Erst brauche es Zeit zur Vorbereitung, dann sei eine Durchführbarkeit angesichts drohener Spielausfälle wegen Corona längst nicht gesichert. „Der Wettbewerbsgedanke ist noch gar nicht wichtig“, sagt Dietmar Paskert. „Entscheidend ist das Gemeinschaftserlebnis.“ Da reicht das Training als erster bedeutender Schritt.