Mit Leidenschaft noch besser werden

Gemeinsame Sache mit der größten Fußballschule aus dem Raum Twente, auf diese Idee sind die Verantwortlichen beim SV gerne eingegangen. „Über die Anfrage haben wir uns sehr gefreut“, lächelt Dietmar Paskert, Koordinator für Kinder- und Jugendfußball. „Für uns ist es eine tolle Möglichkeit, ein weiteres Angebot zu machen und den Verein weiterzuentwickeln.“ Zumal die Philosophie der Fußballschule zum Club passe, betont Ralf Rottmann (Leiter Kinder- und Jugendfußball beim SV Gescher): „Wir wollen Spaß vermitteln, aber auch einen Leistungsanspruch ermöglichen.“ Was einzelne Vereine für hochmotivierte Kinder nur schwer umsetzen können, soll durch diese Talentteams mit Standort in Gescher ergänzt werden – auf den die Twentsche Fußballschule durch einen eigenen Trainer aufmerksam geworden ist. „Er kennt die Anlage und den Verein und hat uns den SV empfohlen“, sagt Gründer und Geschäftsführer Frank Eulderink. Auch unter den deutschen Kindern, die bereits in den Niederlanden trainieren, genieße der Verein einen guten Ruf.

Eines ist allen Beteiligten wichtig: Es geht nicht darum, den Clubs in der Region die Talente abzujagen. „Wir bieten einmal in der Woche ein Zusatztraining an, bei dem sich ein Jahr lang 15 bis 18 Kinder in festen Teams zusammenfinden“, erklärt Remco van Leeuwen, Ausbildungsleiter der Twentsche Fußballschule. Voraussichtlich drei solcher Teams sollen in Gescher gebildet werden, wobei Mädchen und Jungen gemeinsam trainieren werden. „In diesem Alter funktioniert das sehr gut“, weiß van Leeuwen aus Erfahrung.

Die Idee der Talentteams ist aus der herkömmlichen Arbeit der Fußballschulen entstanden, die üblicherweise in den Ferien für einige Tagen durchgeführt werden. „Bei uns gab es schon ein Modultraining über zehn Wochen“, erklärt Frank Eulderink. Um noch nachhaltiger zu arbeiten, habe die Twentsche Fußballschule, die Eulderink 2005 gemeinsam mit Rob Reekers gegründet hat, im vergangenen Sommer erstmals Teams gebildet, die für eine Saison von August bis Mai/Juni regelmäßig gemeinsam trainieren. „Das kommt bei uns in den Niederlanden sehr gut an“, bilanziert er. Auf diese Art könne viel intensiver mit einem festen Trainerteam gearbeitet werden.

Und so funktioniert es: Im Mai und Juni werden jeweils dienstags fünf Probetrainings auf der SV-Anlage durchgeführt, zu der sich alle interessierten Kicker der Jahrgänge 2007 bis 2013 anmelden können. „Anschließend sehen wir, wie es zusammenpasst und wer Lust hat, das anzupacken“, erklärt Remco van Leeuwen. Freuen dürfen sich die Nachwuchskicker dann auf ein wöchentliches Training immer dienstags unter professionellen Bedingungen. „Zusätzlich können auch mal Testspiele gegen unsere niederländischen Talentteams stattfinden“, blickt Frank Eulderink voraus. Auch Hotspot-Trainings mit der Fußballakademie von Twente Enschede und Heracles Almelo seien möglich, deren Partner die Twentsche Fußballschule ist.

Entscheidend ist: Die Vereine aus der Region, deren Spieler sich für die Talentteams anmelden, sollen profitieren. Durch zusätzliches Training für die motivierten Kicker, aber auch durch Impulse für die eigene Trainingsarbeit. „Wir stellen die verantwortlichen Leiter, aber wir nehmen gerne auch Co-Trainer aus den Vereinen dazu“, erläutert Frank Eulderink. Zudem bestehe immer die Möglichkeit, mal bei den Talenttrainings zuzusehen. „Auf diesem Weg werden auch wir uns weiterentwickeln“, ist sich Ralf Rottmann sicher, der bewusst auf die Philosophie des SV Gescher hinweist: „Wir wollen unsere Kinder bestmöglich unterstützen und für unsere Seniorenmannschaften stark machen.“ 7 Anmeldungen für die Probetrainings (fünf Termine jeweils dienstags ab 4. Mai) sind ab sofort unter www.twentschefussballschule.de oder über den entsprechenden Link auf der Homepage svgescher.de möglich. Dort sind auch alle weiteren Informationen zu finden.