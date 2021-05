Notbremse für die SuS-Ballermänner

0 Bester Angriff: Die Ballermänner kommen vom SuS Hochmoor. 27 Treffer in acht Spielen entsprechen einem Schnitt von 3,38 pro Partie – das reicht allerdings nicht an den Vorjahresbesten SuS Olfen II heran, der auf einen Schnitt von 3,95 kam. Hinter Hochmoor liegen Fortuna Seppenrade (24 Tore) sowie Arminia Appelhülsen und Adler Buldern II (je 21).

0 Harmloseste Offensive: Einstellig blieb mit Schlusslicht Westfalia Osterwick II nur eine Mannschaft – acht Treffer entsprechen einem Schnitt von exakt eins pro Partie. Der SV Gescher III hat lediglich drei Tore mehr erzielt, aber damit zwölf Punkte gesammelt, stolze acht mehr als die Osterwicker. Ebenfalls nur elf Tore in acht Spielen erzielten VfL Billerbeck II und BW Lavesum.

0 Stabilste Deckung: Defensive gewinnt Meisterschaften, lautet eine Fußball-Weisheit. Folglich teilen sich den inoffiziellen Titel der besten Abwehr mit acht Gegentreffern drei Mannschaften aus den Top vier der Tabelle: Arminia Appelhülsen, SG Coesfeld 06 II und TSG Dülmen III.

0 Löchrigste Abwehr: 22 Gegentore in acht Spielen kassierte BW Lavesum. Der Schnitt von 2,75 Gegentreffern pro Spiel wirkt aber noch harmlos, denn in der Saison zuvor brachte es SV Eggerode auf einen Schnitt von mehr als vier.

0 Treffsicherheit: Nicht ganz so gefährlich wie in der Vorsaison präsentierten sich die Herren Stürmer der Kreisliga B. 245 Tore erzielten sie in den 62 ausgetragenen Spiele, das entspricht 3,95 pro Partie. In der Saison zuvor lag der Schnitt noch bei stolzen 4,7 Treffern.

0 Bester Knipser: Zwei Spieler teilen sich die inoffizielle Torjägerkrone der abgebrochenen Saison – Jan-Luca Musholt vom SuS Hochmoor und Timo Beughold von Arminia Appelhülsen haben jeweils acht Tore in acht Spielen erzielt. Auf sieben Treffer kamen Mike Mühlberger (Fortuna Seppenrade II) und Thomas Schäfer (Union Lüdinghausen II). Beste Torschützen von SW Beerlage sind Christian Kalvelage und Michael Awuah mit jeweils fünf Buden.

0 Heimstärke: Wer nach Hochmoor reisen muss, hat ein Problem. Vier Spiele, vier Siege, 19:2 Tore, das ist die beeindruckende Bilanz des SuS auf eigenem Platz. Aber noch drei weitere Mannschaften haben eine weiße Heimweste mit jeweils zwölf Punkten: Arminia Appelhülsen, SG Coesfeld 06 II sowie mit Adler Buldern II auch das Team, das schon in der vergangenen Saison ohne Heimniederlage geblieben war. Mit vier Punkten zieren Westfalia Osterwick II und Union Lüdinghausen II das andere Ende.

0 Auswärtspower: Sieben Punkte aus vier Spielen bescheren Arminia Appelhülsen und SG Coesfeld 06 II die Spitzenpositionen. Völlig ohne jedes Erfolgerlebnis auf fremdem Platz blieben DJK Coesfeld II in drei sowie Westfalia Osterwick II und BW Lavesum in jeweils vier Spielen.

0 Remiskönige: Elf der 62 Spiele endeten mit einem Unentschieden. Gleich dreifach dabei vertreten: TSG Dülmen III, SV Gescher III und SW Holtwick II.

0 Höchster Sieg: Zwei Partien endeten mit einem 6:0-Endstand – SuS Hochmoor fertigte BW Lavesum ab, Adler Buldern II siegte ebenso deutlich gegen SuS Olfen II. Ein weiteres Mal packte Hochmmor ein halbes Dutzend beim 6:1 gegen Union Lüdinghausen II. Auswärts reichte bereits das 4:1 von Arminia Appelhülsen bei Union Lüdinghausen II zum höchsten Sieg.

0 Torreichstes Spiel: Zweimal fielen acht Treffer, und beide Male war Fortuna Seppenrade II beteiligt. Das Team spielte zunächst 4:4 gegen SuS Olfen II und legte dann ein weiteres 4:4 gegen SW Holtwick II nach.

0 Fairness: Der inoffizielle Preis 2020/21 geht an Union Lüdinghausen II, denn das Team kassierte lediglich sieben Gelbe Karten in acht Spielen. Noch einen gelben Karton wenger sah die SG Coesfeld 06 II, dafür aber einmal Gelb-Rot. Weit hinten in dieser Tabelle sind BW Lavesum mit 20 und SF Merfeld II mit 18 Gelben Karten. SW Holtwick II sammelte neben 14 Gelben auch je eine Gelb-Rote und eine Rote Karte. Zehn Mannschaften blieben ohne Platzverweis.

0 Kartenspiele: Insgesamt mussten die Schiris 193 Gelbe Karten in 62 Spielen ziehen, das sind 3,1 pro Spiel (zum Vergleich: A-Liga 3,5). Vier Spieler mussten mit einer Gelb-Roten Karte vorzeitig duschen, in drei Fällen gab es glatt Rot. Die meiste Arbeit hatte Andreas Möllers gleich am ersten Spieltag mit sieben Gelben Karten zwischen Adler Buldern II und Westfalia Osterwick II zu verrichten.

0 Die Besonderheit: Auf eigenem Platz sind die B-Ligisten eine Macht. 39 Heimsiege stehen in der Bilanz, das ist eine Quote von 62,9 Prozent. Auswärtserfolge gab es nur in 19,4 Prozent der Spiele.