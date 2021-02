Für den Münsteraner Ingo Weiss ist die Angelegenheit klar: Das IOC habe transparent und nachvollziehbar die Bewerbung Brisbanes für die Spiele 2032 in den Mittelpunkt gerückt. „Das kam nicht überraschend und war absolut transparent für alle, die im Thema waren“, so der Sprecher der Konferenz der Deutschen Spitzensportverbände.

Mit im Boot der Bewerber saßen Jakarta, Mumbai, Katar und eben Brisbane. „Alles hatte früh auf Brisbane hingedeutet“, sagt Weiss vor dem Hintergrund der „Agenda 2020“ des IOC, nach der der Evaluierungsprozess über die Olympia-Bewerbung ja effizienter, kostengünstiger und damit auch nachhaltiger werden sollte. „Da wurden Aber-Millionen, die früher allein für die Bewerbung ausgegeben wurden, gespart.“ Brisbane habe sich schon vor zwei Jahren ganz konkret Olympia verschrieben. Vor etwa eineinhalb Jahren hätten dann Olympia-Initiator Michael Mronz und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet beim IOC-Präsidenten Thomas Bach vorgesprochen. Spät? Weiss bemühte folgendes Bild: Während NRW noch im Nahverkehr saß, fuhr das IOC schon winkend im Intercity vorbei.

„Positionierung kein Nachteil“

Dass die Rhein-Ruhr-Bewerbung nun ins Hintertreffen geraten ist, sei bedauerlich. „Aber es ist kein Debakel“, betont Weiss, sagt aber auch: „Es wäre sicher nicht von Nachteil gewesen, wenn sich die Politik hierzulande frühzeitig klar für die Spiele positioniert hätte.“

Dass nun an eine Bewerbung für das mitunter als historisch bedenklich geltende Jahr 2036 (genau 100 Jahre nach den Nazi-Spielen in Berlin) gedacht werde, empfindet Weiss als „sehr positiv“, weil sich Deutschland dann als „weltoffenes, demokratisches Land zeigen könnte“.

Fraglich erscheint in diesem Zusammenhang allerdings, welche Chance Deutschland für den Zuschlag bekäme, sollten die auf 2021 verschobenen Sommerspiele in Tokio doch noch abgesagt werden: Dann könnte Japan für 2032 den Zuschlag bekommen, sozusagen als Kompensation. 2024 sind die Spiele bereits an Paris, vier Jahre später an Los Angeles vergeben. Folgt man dem Proporz, stellen in den Jahren danach Afrika, Asien und Europa die Austragungsorte.