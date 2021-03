Hoffnungsträger Gislason

Zögerlichkeit war im Februar 2020 nicht geboten. Weil der Markt Alfred Gislason nach seinem Ausstieg beim THW Kiel hergab und eine latente Unzufriedenheit mit Christian Prokop nie ganz zu kaschieren war, ließ sich der Deutsche Handball-Bund nicht lange bitten. Der siebenfache Meistercoach wurde neuer Bundestrainer. Eine Wunschlösung, eine Institution, eine Persönlichkeit. Der perfekte Wurf.

Richtungweisendes Wochenende

13 Monate später stehen der Isländer und die DHB-Auswahl vor einem richtungsweisenden Wochenende. Die WM im Januar stand in vielerlei Hinsicht unter keinem guten Stern. Das schlechteste Abschneiden einer deutschen Mannschaft (Rang zwölf) wurde Gislason aufgrund der Personalsorgen jedoch kaum angelastet. In Berlin hat er, abgesehen von Jannik Kohlbacher und Paul Drux, seit Montag alle wichtigen Spieler versammelt. Ergo muss die Olympia-Qualifikation gelingen.

Schweden-Happen schwer verdaulich

„Wir hatten viel Zeit uns mit dem Gegner zu beschäftigen“, sagt der 61-Jährige vor dem Auftakt gegen Schweden (Freitag, 15.15 Uhr). „Ich bin bis jetzt sehr zufrieden, die Jungs sind unwahrscheinlich fokussiert. Unsere Rückkehrer verstärken uns enorm. Stimmung und Einstellung sind spürbar gut.“ Ein Sieg gegen den Vize-Weltmeister wäre ein riesiger Schritt Richtung Japan. Die ersten beiden der Vierergruppe bekommen ein Ticket. Der Schlüssel könnte so oder so aber im Spiel gegen die Slowenen am Samstag (15.35 Uhr) liegen, Algerien (Sonntag, 15.45 Uhr) ist klarer Außenseiter.

Trio zwischen den Pfosten

Zunächst gilt die Konzentration jedoch den Skandinaviern. „Sie haben eine super Abwehr und spielen überragende erste und zweite Wellen“, sagt Gislason. „Wir müssen ihre leichten Tore minimieren, schneller auf den Beinen sein und dürfen uns nicht auseinanderziehen lassen.“ Er erwartet, dass die Keeper eine wichtige Rolle auf beiden Seiten spielen. Wen aus seinem Trio (Andreas Wolff, Johannes Bitter, Silvio Heinevetter) er aufbietet, wird noch nicht offengelegt. Aber alle drei sollen in den drei Partien Einsätze erhalten. „Es ist schon schwierig, dass wir innerhalb von 23 Stunden zwei extrem wichtige Spiele bestreiten“, so Gislason, der die Belastung verteilen will und Kreisläufer Johannes Golla (Adduktorenprobleme) fest mit einplant.

Slowenien bauen auf individuelle Klasse

Die Slowenen bezeichnet er als „spielstark und -intelligent. Sie agieren taktisch etwas anders. Sie können auch mal das Tempo drosseln und haben dann quasi drei Mittelleute.“ Und die Algerier als Außenseiter? „Individuell gefährlich, sie stehen sich hinten aber ein bisschen selber im Weg, verlieren die Disziplin und kassieren zu viele Zeitstrafen.“

Aus den Fehlern der WM gelernt

In den vergangenen Tagen haben die Deutschen vor allem am ihrem Umschaltverhalten gearbeitet, wie Kapitän Uwe Gensheimer verriet. Bei der WM funktionierten die Gegenstöße nicht gut, das soll sich nun ändern. „Wir hatten in Ägypten nicht die Anzahl an Ballgewinnen, haben beim Wechsel von Abwehr auf Angriff auch noch oft zwei Spieler tauschen müssen. Da sehe ich uns nun besser gerüstet“, so der 34-Jährige. „Außerdem haben wir jetzt ja die Jungs wieder dabei, die Alfreds Systeme aus Kiel gut kennen“, sagt der Linksaußen. Gemeint sind natürlich Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold. „Ich wünsche mir, dass unser Innenblock gleich zu Beginn mal eine Aktion gemeinschaftlich feiern kann“, sagt DHB-Sportvorstand Axel Kromer zur Erwartung an die drei Comebacker.

Olympia-Bronze von 2016 in Tokio veredeln

Die Reise nach Tokio hat Gensheimer sich auch deshalb fest vorgenommen, weil die Erinnerung an Rio 2016 eine sehr schöne ist. „Das war ein wunderbares Turnier, bei dem wir am Ende Bronze gewonnen haben.“ Den Grundstein für eine ähnliche Geschichte im Juli und August muss das Team jetzt in Berlin legen.