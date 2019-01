Blitz-Comeback mit 42 Jahren

Darfeld. Er ist 42 und kein bisschen müde. Carsten Potthoff kann’s nicht lassen. Der Schnapper aus Darfeld steht wieder in der Bude: beim Bezirksligisten TSG Dülmen. Marcus Fischer, mit dem er einst bei Preußen Lengerich in der Oberliga, damals die vierthöchste Liga in Deutschland, zusammen aktiv war, hat „Potti“ reaktiviert. „Marcus ist ein alter Kumpel“, erklärt er, „wir haben uns nie aus den Augen verloren.“ Wenn der eine von beiden Geburtstag hat, ist der andere eingeladen. „Wir haben auch schon gemeinsam Urlaub gemacht“, erzählt Potthoff.

Von Ulrich Hörnemann