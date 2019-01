Mit drei Mannschaften gehen die A-Junioren am Samstag ab 8.30 Uhr an den Start. Team I und III treten in Gruppe A gegen SW Holtwick, SV Gescher I, TuS Wüllen und SuS Neuenkirchen an. Team II bekommt es in Gruppe B mit SV Gescher II, VfL Billerbeck, BW Aasee, RW Barop und SuS Oberaden zu tun. Die Halbfinals beginnen um 13.36 Uhr, das Endspiel um 14.06 Uhr.

Ab 14.45 Uhr gehört die Halle den F I-Junioren. Gäste der Westfalia-Kicker sind an diesem Nachmittag Turo Darfeld, DJK Dülmen, SuS Legden, SG Telgte, SW Holtwick, Union Wessum, SG Coesfeld 06, SV Hullern 68 und Wacker Mecklenbeck.

Am Sonntag geben ab 8.30 Uhr die Mädchenfußballerinnen den Ton an. Auch hier ist die JSG Osterwick/Darfeld mit zwei Mannschaften vertreten: Team I trifft in Gruppe A auf SW Holtwick, VfL Billerbeck, TSG Dülmen, Union Wessum und DJK Wattenscheid, Team II in Gruppe B auf ASC Schöppingen, TuS Wüllen, JSG Olympia/Borussia Bocholt und SV Lembeck. Das Endspiel soll um 14.06 Uhr angepfiffen werden. Mit dem Turnier der D-Juniorinnen klingt das dritte Hallenwochenende aus. Um 14.45 Uhr startet die JSG Darfeld/Osterwick in Gruppe A gegen den ASC Schöppingen, weitere Gegner sind FC Ottenstein, DJK Wattenscheid und Westfalia Kinderhaus. In Gruppe B kicken Union Wessum, TuS Wüllen, SW Holtwick, Borussia Münster und die Kreisauswahl Tecklenburg um den Einzug ins Finale, das um 18.49 Uhr beginnt. Zuschauer sind an beiden Tagen willkommen, für die Verpflegung wird im Zelt gesorgt.