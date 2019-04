Aktuell spielen seine Fußballdamen wieder in der Landesliga, nachdem sie einige Zeit gebraucht hatten, um den Wiederaufstieg zu schaffen. 2017 glückte ihnen unter Volkmanns Regie die Rückkehr. „Dieser Erfolg war sicherlich ein Highlight als Turo-Trainer“, erinnert er sich, „und 2016 haben wir den Kreispokal gewonnen.“ Auch das hatte ihnen zuvor kaum einer zugetraut.

Die Darfelderinnen kicken jetzt im zweiten Jahr in der Landesliga. Allzu gut läuft es momentan nicht. „In jedem Spiel haben wir unsere Torchancen“, erzählt Ralf Volkmann, „doch kriegen wir den Ball nicht über die Linie.“ Allerdings ist er optimistisch, dass sein Team bald wieder die Kurve kriegt.

Der Abschied fällt ihm nicht leicht. „Ich gehe schweren Herzens“, gibt er ehrlich zu, „das war und ist hier ein schönes Arbeiten! Der Verein hat mich immer unterstützt. Das war ganz klasse.“ Seine Spielerinnen sind auch informiert. „Es ist jetzt an der Zeit, dass sie sich unter einem anderen Trainer weiterentwickeln.“

Was er künftig machen wird, ist noch völlig unklar. „Weiß ich auch nicht“, erklärt Ralf Volkmann, Baujahr 1965, „ich habe da keinen Plan.“ Er lässt alles auf sich zukommen. „Wenn Angebote da sind, werde ich mich damit beschäftigen.“ Ansonsten wird der Daruper Fußballexperte mehr Freiraum haben für seine Familie, die in der Vergangenheit häufig zurückstecken musste, weil er auf mit seiner Mannschaft an den Wochenenden im Münsterland unterwegs war.