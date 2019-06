Westfalia-Minis suchen Nachwuchs

Osterwick. Das letzte Saisonspiel der G II-Fußballer von Westfalia Osterwick findet am morgigen Samstag (15. 6.) um 10 Uhr im eigenen Stadion statt. Die G-Jugend möchte an die großen Erfolge der ablaufenden Saison anknüpfen und sucht am Sonntag (16. 6.) entsprechenden Nachwuchs, wobei der Spaß immer im Vordergrund steht. Von 10 bis 12 Uhr vergeben die Verantwortlichen an alle Spieler der Jahrgänge 2013, 2014 und frühreife 2015er das Kinder-Fußballabzeichen des FLVW. Dies ist der passende Zeitpunkt, um Kontakte zu knüpfen, Fragen zu stellen und die Übungen zu absolvieren, die knapp 30 Minuten in Anspruch nehmen, teilen die Organisatoren mit. Im Sommer können die Spieler dann in Ruhe in das Team wachsen, bevor die neue Saison beginnt. Das Training findet immer freitags von 16.45 bis 18.15 Uhr statt. Auch hier können interessierte Kinder gerne „schnuppern“ kommen. Zum aktuellen Team gehören: (hinten von links) Leo Bröcher, Felix Mathmann, Leonard Renger, Jakob Matthay, Bela Thoms, Joost v. Schlichtkrull-Guse, Felix Hakenfort und Jonte Mehring; vorne von links Nick Meyer, Jayden Damien und Maximilian Wolbeck

Von Allgemeine Zeitung