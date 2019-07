Westfalia bucht „Last Minute“

Letztlich keine Glanzleistung, dessen war sich Tobias Paschert sehr wohl bewusst. Hatte die Westfalia noch losgelegt wie die Feuerwehr und nach Toren von Leon Eggemann (9.), Florian Richters (12.) und erneut Leon Eggemann schnell 3:0 geführt, lief in der Folge nicht mehr viel. „Die zweite Halbzeit war eine Katastrophe“, nahm der Spielertrainer kein Blatt vor den Mund. „Wenn wir so im Finale auftreten, wird das nichts.“ Als Spielverderber entpuppte sich der Außenseiter aus Lette, der sich nach der Pause deutlich steigerte und selbst Torchancen verbuchte. „Da hatten wir endlich Druck in den Aktionen“, lobte Frank Stening. Jubeln durften aber doch die Osterwicker. 7 Westfalia Osterwick – Vorwärts Lette 4:0; Tore: 1:0 Leon Eggemann (9.), 2:0 Florian Richters (12.), 3:0 Leon Eggemann (17.), 4:0 Florian Richters (90.).