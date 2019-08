So gingen die Hausherren bereits in den Anfangsminuten in Führung. Nach einem langen Ball musste Leon Nobis nach einem Querpass nur noch zur Führung einschieben (14.). „Legden ist auch eine gute Truppe“, zollte Beeke dem Gegner Respekt. „Trotzdem haben wir es ihnen viel zu einfach gemacht.“ Bezeichnend dafür war das 2:0 für die Gastgeber. „Darüber bin ich besonders sauer“, ärgerte sich Beeke. „Wir haben die Gegenspieler im eigenen Sechszehner völlig aus den Augen verloren.“ David Steverding sagte danke und besorgte die 2:0-Pausenführung (37.). „Diese Szene war sinnbildlich für unser gesamtes Spiel“, fasste Beeke zusammen.

Natürlich habe sich seine Mannschaft vor dem zweiten Durchgang noch einmal ordentlich was vorgenommen, doch diese Motivation erstickten die Legdener im Keim. Erneut war David Steverding zur Stelle und machte mit dem 3:0 quasi alles klar (47.). „Wir wollten in der zweiten Halbzeit Druck machen“, so Beeke. Doch durch den dritten Gegentreffer schwand letztlich die Hoffnung auf eine Punkteausbeute. Das Warten geht für die Holtwicker also weiter. 7 SuS Legden - SW Holtwick 3:0; Tore: 1:0 Leon Nobis (14.), 2:0 u. 3:0 David Steverding (37., 47.)