Die ersten Punkte sollen her

Dennoch weiß er um die Stärken der Gäste. „Die Darfelder haben eine sehr starke Offensive“, warnt Gravermann. Bereits 19 Tore haben die Rosendahler auf dem Konto. „Wir sind momentan vorne zu fahrlässig“, nennt Gravermann einen Grund für die momentane Situation. „Spiele gewinnst du, wenn du vorne Tore schießt.“

Daruper Tore will Kevin Botella Ferreira in jedem Fall verhindern. „Wir müssen das Spiel hochkonzentriert angehen“, verlangt der spielende Co-Trainer von Turo Darfeld. „Die Daruper werden zu Hause alles geben, um die ersten Punkte zu holen.“ Irgendwann werde der Knoten platzen. „Wir müssen aus einer stabilen Defensive schnell nach vorne spielen“, gibt Botella Ferreira vor. „So, wie wir es in den ersten Spielen schon sehr gut gemacht haben.“

Personell hat der Co-Trainer die Qual der Wahl. „Mit Julius Fliß, Linus Sonneborn und Jan-Simon Willmer kommen drei Spieler wieder“, freut sich Botella Ferreira. „Nur Andre Uphaus fehlt uns noch gesperrt.“ Mit voller Besetzung wollen die Darfelder ihren ordentlichen Saisonstart weiter untermauern. Die Gastgeber aus Darup werden etwas dagegen haben. 7 Anstoß: Sonntag, 15 Uhr, Borussen-Arena Darup, Rasen