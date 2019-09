Wiedersehen im Gipfeltreffen

Osterwick/Coesfeld. Den 18. Juni 2015 wird er nie vergessen. Da standen sie vor der jubelnden Mannschaft und den feiernden Fans, Arm in Arm, mit der Meisterschale in der Hand und nach dem 4:1 gegen SC Südlohn mit dem Bezirksliga-Aufstieg in der Tasche. „Das war ein besonderes Erlebnis“, lächelt Zoui Allali. Seinen damaligen Kapitän Tobias Paschert trifft er morgen wieder – der ist nun für Westfalia Osterwick verantwortlich und damit für das Team, das die SG Coesfeld 06 mächtig herausfordern will. Das absolute Topspiel der Kreisliga A sorgt für verstärktes Prickeln!

Von Frank Wittenberg