Viele Chancen, kein Punkt

Es entwickelte sich laut Lindner die erwartete Partie: Während die Darfelder versuchten, mit fußballerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen, pflegten die Gastgeber den langen Ball nach vorne. Hausdülmen verzeichnete vor der Pause einen Lattentreffer, Florian Feitscher wiederum verpasste nach einer Ecke die Führung, als ein GW-Spieler noch auf der Linie klärte.

Nach dem Seitenwechsel erspielten sich die Darfelder Großchancen im Fünf-Minuten-Takt: Ein Kopfball von Felix Gövert verfehlte das Ziel, André Uphaus traf nur die Latte (53.). Die Gastgeber wiederum kamen nach einem Freistoß aus dem Halbfeld und einer Kopfballverlängerung durch Felix Frey zur glücklichen Führung (58.). „Trotzdem hätten wir es danach noch drehen müssen“, dachte Lindner unter anderem an die Möglichkeiten von Kevin Botella Ferreira, der aus vier Metern am Torwart scheiterte, von Felix Gövert oder Florian Feitscher im Doppelpack. „Eigentlich haben wir nichts anbrennen lassen“, staunte der Trainer. „Aber am Ende zählen die Punkte.“ 7 GW Hausdülmen – Turo Darfeld 1:0; Tor: 1:0 Felix Frey (58.).