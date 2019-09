Die Darfelder selbst hatten erneut viele Möglichkeiten liegengelassen, gingen aber in der 12. Minute durch Carsten Daldrup nach einer schönen Kombination von Marius Röttgering und Florian Feitscher in Führung. Anschließend war Turo die spielerisch bessere Mannschaft, auch wenn sich das Schlusslicht sehr gut dagegen gestemmt hat.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Darfelder wieder besser in die Partie und erzielten vier Minuten nach Wiederanpfiff das 2:0 durch Marius Röttgering, der sehenswert nach Vorlage von Carsten Daldrup traf. „Bei den ersten beiden Toren waren wir einfach zu weit weg“, gestand Geschers Co-Trainer Alex Höing. In der 62. Minute verwertete Florian Feitscher eine Flanke von Hendrik Heßing mit der Brust und baute den Vorsprung auf 3:0 aus. Nur vier Minuten später erzielte Andre Wellermann den Anschlusstreffer für die Gäste, die danach noch etwas besser ins Spiel kamen, aber nichts mehr am Endergebnis ändern konnten. „Die Gescheraner haben das ganze Spiel über eine sehr gute Moral gezeigt, was uns das Spiel erheblich erschwerte“, lobte Lindner den Gegner. „Nach unserem Tor haben wir deutlich besser gespielt, nur war es dann leider zu spät“, bedauerte Alex Höing, der gestern den verhinderten Trainer Marco Streuff an der Seitenlinie vertrat. Auch im achten Spiel gelang es der SV-Reserve nicht, endlich die ersten Punkte einzufahren. Höing: „Aber wir haben gesehen, dass wir gegen solche Gegner definitiv in der Lage sind, mitzuhalten.“ 7 Turo Darfeld - SV Gescher II 3:1; Tore: 1:0 Carsten Daldrup (12.), 2:0 Marius Röttgering (49.), 3:0 Florian Feitscher (62.), 3:1 Andre Wellermann (66.).