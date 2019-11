Als gefährlichster Torjäger der Mannschaft tat sich Luis Albers hervor, der 22 Treffer beisteuerte, gefolgt von Max Elfering – einer der fünf Eggeroder Kinder in der Darfelder D-Jugend –, der 15 Tore erzielte, sowie Bastian Lengers und Tom Thiemann, die auf jeweils zwölf Treffer kamen. Aber auch in der Defensive um Torwart Leo Albers ließ das Team von Trainer Christian Lengers, der in den beiden D-Jugendmannschaften von Knut Ahlers, Phil Albring, Hauke Herich und Mats Wittenberg unterstützt wird, nichts anbrennen. Mit nur drei Gegentoren stellt Turo ebenfalls die beste Abwehr der Liga. Gegentreffer gab es nur gegen den VfL Billerbeck III und SV Gescher IV.

Nachdem die D-Jugend in der vergangenen Saison in einer ähnlich besetzten Liga noch Dritter geworden war, zeigte die Mannschaft in dieser Saison eine tolle Entwicklung, obwohl die Spieler das erste Mal in dieser Konstellation zusammengespielt haben. In der Rückrunde wird es das Team dann mit schwierigeren Aufgaben zu tun bekommen, aber die Turo-Mannschaft sieht sich dem nach dieser erfolgreichen Hinrunde gewachsen.